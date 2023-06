"Festival del Carmine: 150mila spettatori e 350 artisti in dodicesima edizione"

La Cena fra le stelle in programma il 23 giugno in piazza del Carmine aprirà ufficialmente la dodicesima edizione per il Festival del Carmine, rassegna di eventi musicali e di spettacolo che negli anni si è conquistata un proprio posto nel cartellone dedicato a chi rimane in città. "Per molte famiglie in difficoltà - ha detto la consigliera provinciale e comunale Maria Pia Taraso - concedersi uno svago diventa difficile. Il Festval del Carmine che è gratuito, offre l’occasione per uscire di casa e divertirsi". Nata come Luglio in Carmine la rassegna ha avuto oltre 150mila spettatori che hanno partecipato agli oltre 150 eventi per applaudire i 350 artisti ospitati. Oggi il Festival voluto dal parroco don Daniele Baldi raccoglie nomi e volti di artisti locali, senza dimenticare band nazionali come quella dei The Sun (miglior punk rock band italiana nel mondo nel 2004, che oggi hanno cambiato pelle e si esibiranno alle 21,30 di venerdì 30 giugno), Luisa Corna con Il nostro canto libero, il 1 luglio, invece regalerà un tributo a Mina e a Lucio Battisti.

Poi torneranno i Fio dla Nebia, gli Aloha, il coro Giuseppe Verdi con il coro MusiCuMozart e l’Italia Academy orchestra, i The Sixties con a musica anni ’60 e ’70, Luca Bergamaschi con Maurizio Feninno e Paolino Boffi e il 29 luglio il tributo a Renato Zero. Novità di quest’anno sarà “Parlare per Sapere“, spin off particolare che affronta temi come genitorialità, lo sport e la disabilità, la cultura. "Quest’anno il festival sarà particolarmente importante - ha ricordato il sindaco Fabrizi Fracassi - perché stiamo celebrando il 1300° anniversario della traslazione del corpo di Sant’Agostino a Pavia". E a questo i Madonnari dedicheranno le loro opere il 16 luglio, in via XX Settembre. M.M.