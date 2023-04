Festa della Liberazione Accordo Anpi-Comune

C’è l’accordo tra Anpi e Comune sul 25 Aprile: un esponente dell’Associazione partigiani sarà presente nel programma ufficiale della manifestazione dopo che l’anno scorso l’Amministrazione votò il diniego dei comizi durante la festa della Liberazione, scatenando la rabbia di opposizione consiliare ed Anpi. Resta il fatto che quella decisione, inserita nell’ormai famosa delibera del 7 giugno 2022 con cui il Consiglio votò a maggioranza il no ai comizi, non sarà cancellata tramite un voto in aula ma, almeno per ora, rimarrà in vigore. Per il Consiglio comunale del 24 aprile c’è però all’ordine del giorno la proposta di istituire una Consulta per coordinare la programmazione degli eventi di tutte le celebrazioni commemorative. Se verrà approvato, per tutte le festività nazionali (1 Maggio, 2 Giugno, 4 Novembre e 25 Aprile) dovrà riunirsi questo nuovo organismo di cui faranno parte tutte le associazioni ex combattentistiche della zona.

M.B.