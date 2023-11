Ferramenta e un’abitazione nel mirino dei malviventi

VALLE LOMELLINA (Pavia)

Sono entrati in azione con un flessibile, tagliando letteralmente la porta d’ingresso del negozio di ferramenta Epis, in via Sartirana a Valle Lomellina. Ignoti ladri hanno messo a segno il furto tra l’orario di chiusura alle 19 e le 22 di lunedì, quando è stato scoperto e sul posto sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti con una pattuglia della Stazione di Sartirana, della Compagnia di Vigevano. Dalla ferramenta i ladri hanno portato via ben 12 attrezzi tra motoseghe, tagliaerba e soffiatori, per un valore del bottino ancora in corso di quantificazione, ma che sembrerebbe superiore alla decina di migliaia di euro. Poco prima, tra le 17 e le 19 sempre di lunedì, in via Don Giuseppe Gennaro a Garlasco, probabilmente altri ladri sono invece entrati in una casa indipendente, approfittando della momentanea assenza dei proprietari. Forzata una finestra del seminterrato, gli ignoti malviventi hanno messo a soqquadro tutte le stanze dell’abitazione per cercare qualcosa di prezioso da rubare, riuscendo a trovare e portare via diversi gioielli d’oro, per un valore del bottino che non è stato quantificato. Il furto è stato scoperto dai padroni di casa al loro rientro, ma quando ormai i ladri avevano avuto tutto il tempo di allontanarsi facendo perdere le proprie tracce prima che potessero essere chiamati i carabinieri. S.Z.