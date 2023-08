Ferragosto nella città che si svuota Verso il sold out tra cene e danze

di Manuela Marziani

La città si svuota a Ferragosto, ma c’è chi non può andare in vacanza. Pensando a queste persone e in particolare a quelle meno giovani il Comune, in collaborazione con le Associazioni di promozione sociale (Aps), ha organizzato una serie di iniziative per trascorrere in allegria questa giornata di festa. "Abbiamo deciso di dare un sostegno concreto a questa semplice ma importante iniziativa – commentano il sindaco Fabrizio Fracassi e l’assessore ai Servizi sociali Anna Zucconi – che consentirà a tante persone di trascorrere una bella giornata in compagnia, anche lontano dai classici luoghi di villeggiatura. Vogliamo rivolgere un particolare ringraziamento a tutte le Aps pavesi che anche quest’anno hanno aderito con entusiasmo al progetto “Estate serena“ animando la città con molteplici iniziative e svolgendo, al contempo, un insostituibile servizio sociale".

E così il Centro Cazzamali di via Fratelli Cervi, il più grande di Pavia, va verso il tutto esaurito. "Abbiamo organizzato un cenone di Ferragosto – spiega il presidente Mario Colnaghi – che ha già ottenuto più di 160 adesioni. Prezzo, 17 euro. Poi si balla fino a mezzanotte o fino a quando ce lo consentiranno. Abbiamo collocato 400 sedie per dare a tutti la possibilità di venire e di bere qualcosa in compagnia a prezzi calmierati". In un’estate che ha visto schizzare i prezzi di tutti i servizi, l’attenzione quindi è anche ai costi. "Vogliamo rivolgere a tutti gli anziani, anche a quelli che solitamente non frequentano i centri e le Aps, l’invito a provare ad andare se rimangono a casa da soli – aggiunge Fracassi – È l’occasione per incontrare altre persone e stare in compagnia magari non solo a Ferragosto ma durante tutto l’anno".

L’Aps Borgo Ticino in via Dei Mille invece ha organizzato un pranzo per un centinaio di persone, al costo di 15 euro: "Dopo il pranzo – sottolinea Liala Marchetti – abbiamo pensato a un pomeriggio danzante. Come affluenza arriviamo a 100150 persone e siamo aperti tutto agosto".

"Abbiamo un’affluenza media di 300350 persone – aggiungono dal Circolo Grassi di via Alessandria 19 – Siamo l’unico punto di aggregazione. Per Ferragosto abbiamo previsto un duetto che suona dalle 21 a mezzanotte e la distribuzione di anguria". Dopo Ferragosto le iniziative continueranno: "Tutte le Asp – ricorda l’assessore Zucconi – collaborano al progetto “Estate Serena“ per gli over 65 e non solo".