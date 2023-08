Ferragosto, aperture a singhiozzo Tra le cler abbassate per sempre bar e negozi aperti solo in centro

di Manuela Marziani

Tra un pacchetto di figurine, una rivista e un quotidiano magari straniero, spunta pure un gelato o una bibita fresca. Un toccasana in questi giorni di canicola per i turisti che visitano la città o per chi non è partito per Ferragosto. E l’offerta è tanto più originale se a farla è un’edicola dalla storia singolare.

Malconcia e triste, chiusa da tempo, l’edicola di piazzale Ghinaglia in Borgo Ticino ha ripreso vita a dicembre quando Guido Maiocchi, manager del settore della sanità, ha deciso di lasciare una professione sicura per lanciarsi in una nuova attività che molti gli dicevano ormai in via d’estinzione. Invece Maiocchi è riuscito a far rinascere la figura dell’edicolante, che è anche un operatore pronto a dare indicazioni turistiche e un bar. "Ho voluto riappropriarmi della mia vita e trasformarmi in un giornalaio sulle rive del fiume", dice l’imprenditore che anche oggi e domani solleverà la saracinesca, mentre martedì e mercoledì l’edicola resterà chiusa come lo sarà dal 19 al 27 agosto per i lavori che interesseranno il piazzale.

Dall’altra parte del fiume, invece, saranno diversi i negozi aperti come i bar e i ristoranti. Tra questi in Strada Nuova c’è la gelateria di Angelo Colucci, che non va mai in ferie. Mentre sono molte le saracinesche abbassate per sempre, non solo a Ferragosto. Limitatamente a questo periodo, invece, saranno i servizi in periferia a lasciare gli anziani, che sono più in difficoltà a spostarsi, senza il panettiere o la farmacia. Un film che si ripete di anno in anno, quando i quartieri periferici si trasformano in deserto. In questo 2023 poi in centro sono arrivati pure numerosi turisti che troveranno il castello chiuso. Impossibile accedere anche alla biblioteca-fototeca dei Musei civici, ferma da domani al 25 agosto.

Chiuse pure le sale mentre il Museo della Certosa resterà aperto oggi e il 15 dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 14,30 alle 18 (ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura). Domani non potrà essere visitato come il Museo archeologico nazionale della Lomellina, a Vigevano, aperto oggi dalle 9 alle 17 e il giorno di Ferragosto dalle 9 alle 14 (ultimo ingresso alle 13,30).