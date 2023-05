Farmaci dopanti Ex veterinario finisce nei guai

Già condannato a oltre 2 anni per maltrattamenti alle collaboratrici e agli animali che aveva in cura, sulla sua auto i carabinieri hanno trovato farmaci sia dopanti che ad uso esclusivo veterinario, con certificazioni con timbro e firma di un’altra veterinaria, accusata di essere sua complice. E decine di clienti hanno confermato che continuava ad esercitare l’attività, nonostante fosse radiato dal 2014 dall’albo dei veterinari. A conclusione di indagini ieri i carabinieri hanno reso noto di aver denunciato sia G.G., 64enne di Golferenzo, per l’esercizio abusivo della professione, sia P.B., veterinaria 60enne, accusata di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in certificati e autorizzazioni amministrative.