Pavia, fabbrica di pallet con marchi contraffatti: due capannoni sequestrati dalla Finanza

Pavia, 26 settembre 2024 - Una fabbrica di pallet contraffatti è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Pavia. Sui bancali in legno prodotti nei due capannoni che sono finiti sotto sequestro, veniva infatti apposto il marchio ‘EPAL’, registrato all'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (Ompi/Wipo), che "certifica bancali prodotti dalle sole aziende licenziatarie secondo precisi criteri qualitativi e di sicurezza".

L'intervento dei finanzieri nella fabbrica pavese

Ma la fabbrica oggetto dell'intervento della Finanza pavese non ne aveva affatto la licenza e gli standard dei prodotti non erano minimamente rispettati. "I finanzieri - spiega il comunicato stampa diramato oggi, giovedì 26 settembre, dalla Procura di Pavia - rilevata la non conformità del materiale, hanno proceduto a sottoporre a sequestro 2 capannoni adibiti a opificio e deposito, 8 macchinari per la produzione industriale di bancali, 4.300 pallet su cui era già stato apposto tramite marchiatrice a caldo il suddetto marchio contraffatto e 170 tonnellate di legname pronto ad essere impiegato in ulteriori fabbricazioni illecite".

Il responsabile dell'azienda è stato denunciato, in stato di libertà, per le ipotesi di reato di contraffazione, false certificazioni di conformità e ricettazione.