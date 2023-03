Ex Santa Margherita a Pavia: così rinasce l’antico complesso

Recupero del complesso storico ex Santa Margherita

Pavia, 4 marzo 2023 - Una residenza con corti interne in pieno stile pavese, giardini, riscaldamento geotermico e anche una sala fitness al posto del vecchio ospedale geriatrico che fino a poco tempo fa era ridotto a un rudere. Entro la fine del 2025 l’ex Santa Margherita si trasformerà in Palazzo piazza Borromeo, un complesso di 6 edifici realizzati in epoche diverse, tra la seconda metà del ‘500 e la prima metà del ‘900 oltre al più antico che risulterebbe essere la dimora dei conti Sacco, costituita dalla torre quattrocentesca e da parte del prospetto affacciato sulla piazza. Negli anni a venire, l’edificio è stato poi oggetto di altre funzioni con relative modifiche e ampliamenti, fino all’abbandono in cui è rimasto per decenni. Entro il 2011, infatti, Eleca spa di Cantù avrebbe dovuto realizzare un recupero edilizio, ricavando alloggi di lusso. Poi però l’azienda è fallita e il Santa Margherita è andato all’asta. Ad aggiudicarselo è stata la società Supernova, azienda trentina con base a Milano che opera nel settore della rigenerazione urbana e che ha acquistato anche l’ex Necchi e l’ex scalo ferroviario.

"A noi piace investire dove si vive bene anche da un punto di vista enogastronomico" ha sottolineato Manuela Panzini senior development manager di Supernova. Affacciato su piazza del collegio Borromeo, il complesso in cui saranno ricavati 39 alloggi dai 69 ai 300 metri quadri che verranno venduti a partire da 4200 euro al metro è a pochi passi dagli Horti Borromaici, vicino al Naviglio, al Ticino, in una posizione tranquilla ma strategica. "Gli elementi architettonici storici presenti vengono conservati e restaurati prendendo nuova vita – ha spiegato l’architetto pavese Massimo Curzi, responsabile della progettazione - e non soltanto perché il compendio è stato dichiarato di interesse artistico, ma soprattutto per il desiderio di valorizzare un complesso caro ai pavesi. Ogni intervento è stato pensato con un’attenzione alla bellezza e al passato".