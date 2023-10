L’ex deputato derubato del Rolex: "Una storia straziante, poi il saluto con la mano. E addio al mio orologio"

Sannazzaro de’ Burgondi (Pavia) – “Non succede soltanto a Milano, anche in aperta campagna può capitare che a una persona venga portato via l’orologio che ha al polso". Giacomo De Ghislanzoni Cardoli, ex deputato di Forza Italia di 77 anni, commenta così la disavventura che gli è capitata. La stessa che nelle scorse settimane ha colpito diverse persone comuni come anche il pilota della Ferrari Charles Leclerc.

“Ho visto un’auto entrare nella mia cascina – racconta l’imprenditore, che è stato presidente della Commissione agricoltura alla Camera – Siccome bisogna sempre stare attenti, l’ho seguita per sapere di che cosa avessero bisogno. Al volante c’era un uomo e accanto una donna. È stata lei a scendere e ad avvicinarsi a me, che sono rimasto seduto nella mia auto". L’episodio è accaduto l’11 ottobre, quando le temperature erano ancora alte. Era pieno pomeriggio, tra le 15,30 e le 16, quando i due sconosciuti si sono presentati alla frazione Gorana.

“La donna, mettendo una mano sul mio avambraccio – prosegue De Ghislanzoni – mi ha raccontato di essere ucraina, di essere scappata dalla guerra e di aver bisogno di lavorare. Abbiamo scambiato poche parole perché io non sono in grado di trovarle un lavoro e gliel’ho detto apertamente. Mi ha dato la mano per salutarmi, è risalita in auto e se n’è andata insieme all’uomo che non è sceso, è rimasto alla guida". Via loro, l’imprenditore ha ripreso la propria attività in campagna. "Stiamo tagliando il riso e non abbiamo molto tempo da perdere in chiacchiere. Soltanto dopo qualche ora, quando avrei voluto guardare l’orologio per fare rientro, mi sono accorto che non avevo più il mio Rolex al polso. Non mi sono accorto di nulla".

De Ghislanzoni si sente uno sprovveduto, ma in realtà la donna era stata molto brava a non far pensare a un furto. "Il Rolex ha una chiusura molto dura – prosegue l’ex parlamentare eletto nel Collegio di Mortara – facevo fatica a indossarlo. Questa donna me l’ha sfilato come se niente fosse". Il giorno seguente il furto, l’onorevole si è presentato in caserma per segnalare quanto accaduto, ma non ha sporto una formale denuncia. “Giovedì mi hanno chiamato i carabinieri perché alcune persone si aggiravano per il paese e pensavano potessero essere le stesse che erano entrate nella mia cascina. Purtroppo non erano loro, non li ho riconosciuti". E l’orologio ormai chissà dove sarà. "Avrà avuto 30 anni quel Rolex – sottolinea il manager, che è stato anche presidente della Camera di commercio di Pavia – Sicuramente era stato acquistato per una ricorrenza, magari per i 18 anni di uno dei miei figli. Non ricordo, sono soltanto contento di non essere stato aggredito. Altre persone sono state picchiate da chi voleva impossessarsi di un orologio di lusso, a me non è accaduto. È andata bene, gli orologi vanno e vengono". Il furto di orologi Rolex negli ultimi tempo sta crescendo e avviene ovunque. Ci sono bande specializzate nel furto con destrezza di questi pezzi di lusso.