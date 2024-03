Ex Cascina Ubezio. Bando per rilanciare il polo formativo Il Comune tenta di rilanciare il progetto di trasformazione dell'ex Cascina Ubezio in un polo formativo, partecipando al bando "Lombardia to Stay". L'investimento di 400mila euro, sostenuto da contributi regionali, aveva permesso la ristrutturazione dell'immobile per ospitare corsi biennali di agri-food tech. Tuttavia, a causa del basso numero di iscritti, l'ente gestore ha rinunciato alla gestione.