Ex assessore di Voghera alla sbarra, le perizie sull’omicidio: "Tra caduta e sparo solo 0,3 secondi"

Voghera, il luogo dov'è morto Youns

Una lunga serie di perizie. Anche su queste sarà incentrato il processo che vede imputato Massimo Adriatici, ex assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera, accusato del reato di eccesso colposo di legittima difesa per la morte di Youns El Boussetaoui, 39enne marocchino, la sera del 20 luglio 2021 in piazza Meardi. Avendo Adriatici rinunciato all’udienza preliminare, che si sarebbe dovuta tenere lunedì, chiedendo il giudizio immediato, ora si attende solo la data della prima udienza del processo, con pubblico dibattimento, al Tribunale di Pavia. «Già dalla lettura delle fonti di prova puntualmente indicate nella richiesta di rinvio a giudizio - spiega l’avvocato Gabriele Pipicelli, che difende Adriatici insieme a Colette Gazzaniga e a Luca Gastini - si evincono elementi che sconfessano affermazioni diffamatorie e distorte che sono state diffuse nei confronti dell’imputato al di fuori e prima del giusto processo cui ha diritto". Tra le diverse perizie agli atti come fonti di prova, c’è la relazione di consulenza tecnica della Polizia Scientifica di Roma con la "ricostruzione animata e tridimensionale della scena del crimine e della relativa dinamica", in base alla quale "esiste una compatibilità con un evento di sparo durante la caduta di Adriatici dovuta al colpo...