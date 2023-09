Evade i domiciliari e finisce in cella

Autore di un’efferata rapina, graziato dal giudice e messo ai domiciliari invece che in prigione, esce di casa, viene sorpreso e, stavolta, finisce in cella. Autore di tutto questo è un 18enne straniero che aveva eletto a suo domicilio la casa di un amico di Madignano. Questa persona a giugno, insieme a un gruppo di coetanei stranieri, aveva assalito un ventenne, prendendogli gli occhiali. Il ragazzo era riuscito a fuggire, ma era stato raggiunto da quattro dei banditi, tra i quali il 18enne, e malmenato per ottenere da lui i soldi che aveva. Il ragazzo era riuscito ancora a fuggire ma era stato raggiunto dal 18enne che, con l’inganno, lo aveva portato in un’abitazione dove il branco lo aveva aggredito per sottrargli i soldi. Il ventenne era riuscito un’altra volta a fuggire e avvertire i carabinieri che hanno arrestato tre rapinatori, tra i quali il 18enne. Nonostante tutto, il giudice lo aveva spedito ai domiciliari. Ma a un controllo dei carabinieri non è stato trovato in casa. P.G.R.