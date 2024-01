Evade dai domiciliari. Poi provoca una rissa al bar

I carabinieri sono intervenuti per una lite al bar e hanno identificato i coinvolti. E al termine delle verifiche, ieri mattina è scattata la denuncia, per evasione dagli arresti domiciliari. La vicenda ha preso il via nel primo pomeriggio di lunedì, resa nota con comunicato stampa diramato ieri dal Comando provinciale dei carabinieri di Pavia. I militari del Radiomobile della Compagnia di Pavia sono intervenuti, verso le 14 di lunedì, per una presunta aggressione all’interno di un bar in via Flarer, a Pavia Ovest. Sul posto sono arrivati anche i soccorsi sanitari di Areu, che hanno poi trasportato con l’ambulanza della Croce Verde Pavese in codice giallo un uomo di 46 anni rimasto ferito nella colluttazione.

"Era stata segnalata - spiegano i carabinieri nel comunicato stampa - una lite in corso tra un soggetto italiano, il gestore dell’esercizio commerciale ed alcuni avventori". Un episodio che si sarebbe concluso senza conseguenze penali, in attesa di eventuali querele di parte. Ma identificando i coinvolti è emerso che proprio l’uomo che avrebbe generato il litigio, M.M., 51enne pavese, era sottoposto a un provvedimento di arresti domiciliari. E si trovava invece al bar, uscito dalla sua abitazione "senza nessuna autorizzazione preventiva del Giudice competente", come riferito sempre dai carabinieri al termine delle verifiche che hanno fatto quindi scattare la relativa denuncia alla Procura di Pavia. S.Z.