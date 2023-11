Voghera, evade dai domiciliari e cerca di aprire delle auto in strada: arrestato un 23enne

Voghera (Pavia), 15 novembre 2023 – Alcuni residenti lo hanno notato in piena notte, mentre stava danneggiando delle automobili parcheggiate nell'evidente tentativo di aprirle. D.D., 23enne di nazionalità romena, è stato intercettato dalla pattuglia del Radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Voghera, inviata dalla centrale operativa in via Zanardi per la richiesta d'intervento al 112.

Anche senza che gli venissero contestati i danneggiamenti o tentativi di furto segnalati, è stato però arrestato, per il reato di evasione dai domiciliari. Il giovane sorpreso dai militari in strada era infatti uscito dal proprio domicilio senza autorizzazione, violando le disposizioni della misura cautelare alla quale era sottoposto per ordinanza del Gip. È infatti accusato del reato di violenza sessuale, consumato a Voghera lo scorso settembre, per il quale gli stessi carabinieri della locale Compagnia lo avevano identificato e deferito alla Procura. L'arresto per l'evasione dai domiciliari deve essere convalidato e nell'udienza sarà contestualmente processato con rito per direttissima, solo per questa ipotesi di reato, ma con eventuali disposizioni che potranno aggravare la misura cautelare disposta in precedenza per l'altro reato che lo aveva portato ai domiciliari.