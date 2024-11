Estorsione e riciclaggio, arrestati tre pavesi

Pavia, 14 novembre 2024 – Tre persone residenti in provincia di Pavia sono state arrestate nel corso di un'operazione congiunta fra polizia e guardia di finanza di Alessandria. I tre sono stati indagati a vario titolo per estorsione, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

L’operazione denominata “Marea” è scattata in ottobre. Le investigazioni, coordinate dalla procura della Repubblica di Alessandria, hanno preso le mosse dall’individuazione di un potenziale episodio estorsivo perpetrato da due fratelli, conosciuti in provincia per l’attività di buttafuori in alcune discoteche, e sono state sviluppate anche mediante operazioni tecniche di intercettazione, approfondimenti di segnalazioni per operazioni sospette, servizi di osservazione, accertamenti bancari ed esame dati contenuti su un device in uso ad uno degli indagati.

All’esito degli accertamenti sono emersi due distinti episodi estorsivi, connotati da particolare efferatezza nei confronti delle vittime, e l’intestazione fittizia a un prestanome, da parte dei due fratelli, di una società attiva, tra l’altro, nel settore del recupero/smaltimento di batterie e metalli , operante in spregio delle normative di settore e senza aver adottato il previsto impianto contabile, utilizzata per riciclare o autoriciclare denaro che è confluito, dopo essere transitato sui rapporti societari, sui conti personali dei principali indagati.