Estirpa un boschetto per fare l’orto

Stava per estirpare un boschetto che sorge su un terreno di 600 metri quadri, peraltro non di sua proprietà. Una Guardia ecologica volontaria se n’è accorta e ha chiamato i carabinieri della Forestale che hanno provveduto a fermare lo scempio, salvando gran parte del boschetto e multando l’autore della rimozione dei vegetali. In un’area del Parco del Morbasco, nel comune di Castelverde classificata come “bosco” un privato cittadino senza alcuna autorizzazione e con l’utilizzo di un apposito macchinario aveva scavato una buca profonda due metri, non si sa bene per fare che cosa, mentre in un’altra parte dell’area, ripulita da alberi e arbusti, stava per impiantare un orto.

I carabinieri della Forestale lo hanno fermato prima che potesse estirpare tutto il boschetto e lo hanno denunciato per violazione delle norme paesaggistiche, scavo abusivo e altri illeciti che sono in corso di accertamento. Il pronto intervento degli uomini della Forestale, coordinati dal Gruppo di Mantova, competenti per la zona, si inserisce nella più generale e importante attività di controllo e difesa dei nuclei di verde che denotano la biodiversità nella provincia cremonese e conferma l’efficacia del coordinamento con le Guardie ecologiche volontarie sul territorio da queste monitorato.

Pier Giorgio Ruggeri