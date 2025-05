Ladri impreparati a Torre d’Isola. Prima l’esplosione, poi l’amara sorpresa: il Postamat è vuoto

Torre d’Isola (Pavia) – I ladri non sapevano che lo sportello automatico delle Poste era guasto da alcuni mesi, inutilizzato in attesa dell’intervento di ripristino. Erano circa le 2.30 di ieri quando hanno fatto esplodere il Postamat in via De Paoli, a Torre d’Isola. Il totem esterno è stato sventrato dall’esplosione ma la cassa era completamente vuota, proprio perché il Postamat era fuori servizio. Così i malviventi sono rimasti a mani vuote, per quello che quindi è soltanto un furto tentato, fuggendo senza bottino ma riuscendo ad allontanarsi e a far perdere le loro tracce prima che sul posto potessero arrivare le forze dell’ordine. Il sopralluogo è stato effettuato dai carabinieri della Compagnia di Pavia, che hanno avviato le indagini.

È fruttato invece un bottino di 600 euro in contanti un furto messo a segno nell’arco nella nottata precedente, tra giovedì e venerdì, ai danni del distributore di carburanti Tamoil a Santa Cristina e Bissone, in via Circonvallazione. In questo caso i ladri hanno scassinato la cassa della colonnina self-service, riuscendo ad aprirla e a portare via tutte le banconote. Il colpo è stato scoperto la mattina successiva, quando è stato denunciato ai carabinieri. Una modalità d’azione abbastanza frequente, forse messa a segno da una banda specializzata in colpi analoghi, che potrebbe anche essere già entrata in azione in precedenza nella zona o nei dintorni.

Una batteria di ladri d’abitazioni ha inoltre colpito una casa indipendente in via Ricchieri, a Pieve del Cairo, per un bottino di circa mille euro in contanti oltre ad alcuni gioielli d’oro. Una banda ben attrezzata, anche con un flessibile servito a tagliare la cassaforte a muro, trovata mettendo a soqquadro l’abitazione dopo essere entrati forzando la porta-finestra della veranda.