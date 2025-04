Esondazione e danni causati dal Ticino sette giorni fa. Richieste di risarcimento da presentare entro lunedì

Coloro che hanno subito danni in occasione dell’esondazione del Ticino hanno tempo fino alle 9 di lunedì per inviare al sindaco Michele Lissia la dichiarazione di risarcimento che sarà poi trasmessa in Regione. Non otterranno un contributo i beni mobili anche se registrati, di importo inferiore a 5mila euro, le opere di recinzione e difesa, box, cantine e garage che non risultino strutturalmente connessi all’unità immobiliare. Inoltre non potranno avere un risarcimento gli immobili o alcune porzioni realizzati in difformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie, salvo che sia intervenuta sanatoria e anche le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non censite al nuovo catasto edilizio urbano o per le quali non sia stata presentata nei termini di legge la domanda di accatastamento. Intanto l’opposizione ha chiesto al presidente del Consiglio comunale di convocare una seduta sul piano di emergenza in caso di piena del fiume.