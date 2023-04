Esce di strada e si ribalta Morta una prof

Insegnava Italiano, storia e geografia all’Istituto comprensivo Acerbi di Pavia. Marta Merli, 45enne di Mezzana Rabattone, è morta al volante della propria Opel Corsa sulla Sp30 all’altezza dell’Oasi dell’Airone. Era circa l’una di ieri quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Gambolò, ha perso il controllo dell’auto che è uscita di strada andando a schiantarsi contro il muretto di un fossato d’irrigazione e ribaltandosi nella risaia piena d’acqua. Non risultano testimoni, l’allarme è stato lanciato da un automobilista in transito che ha notato il veicolo fuori strada. La donna era purtroppo morta sul colpo e i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso. Un’uscita di strada autonoma, senza altri mezzi coinvolti, l’unica certezza emersa dai rilievi dei militari che non hanno trovato sull’asfalto neppure segni di frenata, come se l’auto fosse piombata sulla destra per un colpo di sonno o un malore. "Su queste strade – commenta però il sindaco Giorgio Facchina – capita spesso che attraversino cinghiali o altri animali e un ostacolo improvviso nel buio può essere una spiegazione dell’accaduto".

S.Z.