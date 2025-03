Esce acqua dall’asfalto. Off limits la via Dante

La centralissima via Dante è rimasta bloccata per tutta la giornata di ieri a causa della rottura, probabilmente in più punti, di una conduttura che scorre sotto il manto di porfido della strada che conduce in piazza Ducale. Qui si affacciano numerose attività commerciali che nella giornata di sabato, una delle più produttive della settimana, hanno dovuto lavorare in condizioni precarie. L’allarme è scattato poco prima delle 9, quando dal manto stradale ha iniziato a uscire acqua in quantità ragguardevole. La forza del getto ha modificato in modo evidente la conformazione della strada, che è stata immediatamente interdetta al traffico.

La situazione è andata poi peggiorando ed è stato immediatamente richiesto l’intervento dei tecnici comunali per avviare al più presto le operazioni di ripristino. Nel frattempo la zona è stata presidiata dalla Polizia locale. A metà mattina sono iniziati i lavori, operazioni piuttosto complicate che hanno richiesto anche la rimozione di alcuni veicoli parcheggiati regolarmente lungo la via. Inizialmente si era ipotizzato che l’intervento potesse protrarsi anche nei prossimi giorni, mentre nel tardo pomeriggio la situazione è tornata sotto controllo e la prospettiva era quella di ultimare i lavori di ripristino delle condutture e di consolidamento della parte al di sotto della superficie stradale nell’arco di qualche ora.

U.Z.