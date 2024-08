Eleonora, l’ultimo saluto. Solo genitori e familiari stretti: "Mamma e papà sono forti"

Soltanto i familiari più stretti e nessun curioso. La famiglia di Eleonora Paveri ha deciso di celebrare in forma privatissima i funerali della figlia. Nella chiesa di Certosa si sono radunate una trentina di persone, quelle più vicine a papà Piercarlo e mamma Serafina Rugna. Niente palloncini bianchi che volano in alto fino a raggiungere Sky, come l’adolescente si faceva chiamare dagli amici. "Solo se si cammina giorno per giorno, senza fare progetti - ha detto il parroco don Marco Gatti che ha officiato la funzione - può avere un senso quello che è accaduto". Sky, che aveva da poco compiuto 18 anni, ma era già una ragazza molto forte, con la testa sulle spalle, è stata ricordata per le sue numerose qualità che non ha avuto modo di far sbocciare. "Nel dolore più grande, quella che abbiamo celebrato è stata una cerimonia serena - ha aggiunto il parroco di Certosa -. Ho cercato di portare alla famiglia conforto e fratellanza. Questi dolori si possono superare soltanto così e sono sicuro che i genitori ci riusciranno". Don Marco non conosceva la mamma e il papà di Eleonora, ma ha riconosciuto nel volto affranto dei due genitori rientrati in tutta fretta da una vacanza in Spagna i semi di una bella famiglia colpita da una tragedia inimmaginabile. "Manterrò i contatti - ha proseguito don Marco -, ci vedremo presto perché intendo stare loro accanto nei prossimi giorni, quando il dolore sarà ancora più forte. Purtroppo queste ferite non si rimarginano". Anche le colleghe di mamma Serafina, un’insegnante che ha lavorato a lungo alla media Leonardo, frequentata da Sky, le hanno inviato dei messaggi di cordoglio, ma per decisione della famiglia non hanno potuto presenziare alle esequie alle quali non era presente neppure l’amica, la 17enne che si trovava sul monopattino. Ora la salma della 18enne sarà cremata.