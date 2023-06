Ecco il “rimpastino“ di Giunta: nell’esecutivo entra Ghia

L’annunciato rimpasto di Giunta è servito. A tre mesi e mezzo dell’annuncio di voler ritoccare l’esecutivo ieri pomeriggio il sindaco di Vigevano Andrea Ceffa ha annunciato l’ingresso in giunta di Riccardo Ghia, già assessore tre anni fa, in sostituzione di Andrea Sala eletto in Consiglio regionale. Si occuperà di attività produttive e commercio, decoro urbano, verde pubblico, iniziative per il tempo libero, tradizioni ed eventi culturali, edilizia privata e turismo di prossimità. Ghia lascia il suo seggio in Consiglio comunale a Roberto Colonna, primo dei non eletti e quello di consigliere provinciale. Altri volti nuovi non ce ne saranno ma sono state redistribuite le deleghe di Sala la più importante della quali, i lavori pubblici, resta al sindaco mentre turismo e cultura sono andate a Ghia. Nessun movimento riguarderà anche le società partecipate nè sono previste nuovi nomine negli enti nei quali il Comune deve esprimere propri rappresentanti. Nessun cambiamento nemmeno alla presidenza del Consiglio comunale, uno dei temi della lunga trattativa tra gli alleati, che resta nelle mani di Claude Vese.

Non è invece escluso che nei prossimi giorni alcune deleghe specifiche possano essere assegnate in seno ai consiglieri di maggioranza. Insomma seppure delicato, l’equilibrio di maggioranza sembra reggere anche se i numeri restano sempre in bilico. "Non si è trattato in alcun modo della valutazione del lavoro degli assessori – ha detto il sindaco Ceffa nella conferenza stampa di ieri pomeriggio – ma di un previsto riassetto di metà mandato reso necessario dall’elezione di Sala in Regione. Tutto è stato condiviso con le segreterie dei partiti". U.Z.