Ecco gli spettacoli sul palco del “Valentino“

Il teatro Valentino Garavani, ex teatro sociale, ha aperto le sue porte: ieri, nel corso di un evento pubblico, è stato presentato il cartellone dell’anno che sta per iniziare. Sul palco la sindaca Paola Garlaschelli, la presidente della Fondazione teatro sociale Renata Martinotti e il consulente per la gestione del teatro 20232024 Francesco Maria Perrotta. Si inizia il 16 dicembre con l’orchestra da Camera di Mantova. Si riprenderà dopo le feste con il recital del pianista Alexander Lonquich il 17 gennaio mentre il 24 gennaio andrà in scena l’Otello di Shakespeare diretto da Andrea Baracco. Il 4 febbraio musica con Giovanni Sollima al violoncello, Clarissa Bevilacqua al violino e Carlotta Maestrini al pianoforte, mentre l’11 febbraio sul palco Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi con la prosa “Le verdi colline dell’Africa”. Il 3 marzo in scena i dodici violoncelli dei Berliner Philarmoniker, il 16 marzo danza con “Open” di Daniel Ezralow, il 7 aprile “Lavia dice Leopardi”, il 19 aprile musica con l’orchestra “I pomeriggi musicali”, il 5 maggio teatro per famiglie con “Papagheno, Papaghena, i pappagalli di Mozart” della compagnia Trioche, mentre il 19 maggio La principessa Gelo, progetto Puccini per le scuole. La stagione si concluderà il 24 maggio con “Coppia aperta quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame, con Chiara Francini e Alessandro Federico. Biglietti disponibili dall’8 dicembre su Ticketone o al botteghino, con costi a seconda dei posti dai 15 ai 45 euro, abbonamenti dai 300 euro ai mille euro per 12 spettacoli. Nicoletta Pisanu