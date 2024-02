Due incontri di condivisione con i cittadini

Due incontri con la cittadinanza per condividere passo per passo l’iter di progettazione del nuovo Pgt, lo strumento urbanistico per la pianificazione dello sviluppo della città per i prossimi anni che sarà redatto dagli architetti Massimo Giuliani, Paolo Maffiola, Licia Morenghi, Giovanni Sciuto, Marco Tosca, Samuele Rasera ed Ermino Cremona, della società Add; dall’avvocato Giuseppe Franco Ferrar per gli aspetti giuridici; dai consulenti di Trt Energia per la viabilità e dalla società Avalon per le analisi e le elaborazioni statistiche. Li ha fissati l’Amministrazione comunale del sindaco Andrea Ceffa (nella foto) proprio con l’obiettivo di aprire il più possibile il documento alle istanze della città nella costruzione della Vigevano di domani.

Il primo appuntamento sarà il 7 marzo alle 17 nella Sala del Duca del Castello, con quattro tavoli di lavoro tematici dedicati alle principali criticità che i cittadini individuano nel sistema urbano ma anche alle risorse utili a migliorarne il funzionamento. I tavoli si occuperanno di qualità della vita, riqualificazione e usi temporanei, paesaggi agricoli e servizi economici e attrattività urbana, attività produttive, innovazione e cultura. I tavoli saranno coordinati da un membro del gruppo di lavoro e da un esperto locale che modereranno gli interventi.

Il secondo workshop è previsto per il 21 marzo, sempre alle 17 alla Sala del Duca, obiettivo una prima definizione degli obiettivi e delle azioni da perseguire con il nuovo Pgt. In questo caso la prima parte dell’incontro sarà dedicata a illustrare le tematiche emerse nel primo incontro; nella seconda verrà esposta dai progettisti un’interpretazione sullo sviluppo del progetto e sulla pianificazione di successivi incontri per approfondire i temi di maggior interesse emersi.

Umberto Zanichelli