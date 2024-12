Due dipendenti se ne vanno, Comune a corto di organico

Sarà una soluzione transitoria ma complicata. Gli uffici del Comune di Cassolnovo devono infatti fare i conti con due dipendenti che si sono dimessi e che, a causa delle normative vigenti, non potranno subito essere rimpiazzati. Si tratta di una dipendente dell’ufficio anagrafe che ha scelto di spostarsi in un altro Comune e di un agente della polizia locale per il quale è diventato effettivo il trasferimento. E se, almeno per ora, non sarà surrogato e si continuerà con il comandante e l’unico altro agente rimasto, per l’anagrafe è stata trovata una soluzione temporanea legata al fatto che la dipendente dimissionaria dovrà sostenere un periodo di prova e che, in pura teoria, potrebbe rientrare a Cassolnovo. Grazie ad una intesa con il Comune di Sant’Angelo Lomellina una dipendente verrà distaccata per un totale di 18 ore settimanali a Cassolnovo in modo da poter garantire la continuità del servizio. Per la polizia locale sarà necessario anche qui attendere la conclusione del periodo di prova per procedere alla surroga definitiva dell’agente.

U.Z.