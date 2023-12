Due agenti e un addetto alla videosorveglianza. Potenziata la polizia locale

Due nuovi agenti della polizia locale e un addetto alla videosorveglianza. Sono i programmi dell’amministrazione di Mortara per il 2024. Attualmente l’organico contempla 14 agenti oltre al comandante Davide Curti anche se un agente è da poco in pensione e un secondo ha ottenuto il trasferimento. I nuovi agenti, chiamati in base alle graduatorie dell’ultimo concorso, andranno a rinforzare la presenza sulle strade. Intanto per le imminenti festività i servizi saranno potenziati con particolare riferimento alle domeniche e ai giorni festivi, compresa la notte di San Silvestro: le pattuglie saranno in strada sino alle 2. U.Z.