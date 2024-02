Blitz antidroga a Stradella, spacciavano al ristorante: locale chiuso per 5 giorni

Stradella, 22 febbraio 2024 – Blitz antidroga in un locale di Stradella e attività sospesa per disposizione del questore di Pavia Nicola Falvella. In seguito ai controlli scattati nella serata di sabato dai militari della Compagnia di Stradella, coadiuvati da personale delle Unità cinofile di Casatenovo, in provincia di Lecco, nell’ambito di un servizio mirato ad alto impatto finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati di spaccio e consumo di droga, sono state segnalate alle competenti prefetture sette persone per detenzione di sostanze stupefacenti.

Inoltre il questore ha decretato la sospensione di cinque giorni dell’attività di ristorazione pubblica e somministrazione di bevande ed alimenti di un esercizio pubblico. Fino a lunedì 26 il locale dovrà rimanere chiuso e, se si ripeteranno episodi che hanno determinato il provvedimento, la licenza potrebbe essere revocata.