Droga e irregolari all’interno. Chiuso per venti giorni un bar di via Riberia

A seguito dei controlli effettuati dalle forze dell’ordine all’interno del bar Fahrenheit di via Riberia sono stati trovati due individui risultati irregolari e con precedenti oltre a della droga. Per questo ieri il questore di Pavia ha disposto la sospensione dell’attività dell’esercizio commerciale per 20 giorni. Contestualmente il questore ha disposto che siano polizia e carabinieri ad organizzare servizi di vigilanza dinamica con passaggi frequenti e soste per assicurare il controllo del territorio e la prevenzione generale ma anche per verificare il rispetto del provvedimento e dato mandato alla polizia locale di provvedere per quella che è la sua specifica competenza.