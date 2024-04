Donne vittime di violenza. Inaugurata la “Sala rosa“: "Qui accolte e ascoltate"

Uno spazio in più dove le donne vittime di violenza possano essere accolte e ascoltate. Inaugurata ieri al Comando della Polizia locale di viale Resistenza la nuova “Sala rosa“, una stanza creata appositamente per accogliere le donne, ed eventualmente i loro bambini, che vogliano denunciare situazioni di violenza. "Siamo il primo Comando in Lombardia a destinare uno spazio a tutela delle vittime di reati che purtroppo sono in aumento, ma che hanno trovato la pronta reazione dello Stato e delle istituzioni – ha detto l’assessore alla Polizia locale Pietro Trivi – Abbiamo personale che si è formato attraverso i corsi organizzati dalla Procura di Pavia sulla base di un protocollo d’intesa sottoscritto nel 2021 e abbiamo fatto fronte a tutto con un organico ridotto rispetto a come abbiamo iniziato il nostro mandato cinque anni fa".

Una scrivania, un divanetto, giochi per i bambini e pareti tinteggiate di rosa: questo è lo spazio di viale Resistenza. "Vogliamo essere vicini alle donne in difficoltà e ai loro figli, nella speranza che questa stanza possa servire il meno possibile, se non addirittura non essere mai utilizzata – ha aggiunto il sindaco Fabrizio Fracassi – Purtroppo i dati non sono confortanti, la piaga della violenza contro le donne continua a crescere".

Nel 2022 sono state 397 le donne che hanno bussato al Centro Liberamente di Pavia, 269 italiane (il 67%) e 128 (33%) migranti. Soltanto nei primi sei mesi del 2023 invece sono state 159: 108 italiane (68%) e 51 (32%) migranti. All’inaugurazione erano presenti anche gli assessori Mara Torti (Pari opportunità), Anna Zucconi (Servizi sociali) e Chiara Valsini (Istruzione), il consigliere provinciale Andrea Frustagli in rappresentanza della Provincia, il prefetto Francesca De Carlini, il candidato sindaco del centrodestra Alessandro Cantoni e i rappresentanti delle forze dell’ordine di Pavia.

"Siamo riusciti ad attrezzare la stanza con tutte le ultime tecnologie come previsto dalla Riforma Cartabia – ha sottolineato il comandante della Polizia locale Flaviano Crocco – che prevede la registrazione dei colloqui. Pensiamo di dare un’ulteriore possibilità alle persone coinvolte in queste tristi vicende, un punto dove essere ascoltate e, speriamo, trovare una soluzione ai loro drammi".