Dipendente di tabaccheria alla sbarra

Il tribunale di Pavia ha incaricato venerdì un perito informatico, per estrarre dal telefono dell’imputato dati che potrebbero essere utili al processo: il caso è quello di un presunto dipendente infedele che avrebbe provocato un danno da 90mila euro alla tabaccheria in cui lavorava, a San Martino Siccomario. I fatti risalgono all’inverno 2020. Il lavoratore, con la complicità di un altro dipendente che però ha chiesto la messa alla prova e, dunque, ha visto venir stralciata la sua posizione in giudizio, secondo le accuse avrebbe finto di ordinare gratta e vinci per conto del negozio, in realtà sottraendoli. Dagli ammanchi in magazzino è emersa la situazione al centro delle contestazioni: secondo le accuse mosse ai due, i numeri dei gratta e vinci non tornavano. E così i due dipendenti sono finiti nei guai. Uno dei due, che ha lavorato nella tabaccheria per minor tempo, in sede civile ha conciliato risarcendo il danno a rate, in sede penale ha chiesto la messa alla prova. L’altro invece sta affrontando il dibattimento. Prossima udienza il 22 gennaio, per sentire il perito. Parte civile al processo il titolare della tabaccheria, assistito dall’avvocata Laura Sforzini. N.P.