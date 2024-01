Digi-Me, 4,7 milioni per leader digitali

L’Agenzia europea per la salute e il digitale ha finanziato con 4,7 milioni il progetto Digi-Me coordinato dall’Università di Pavia al via il 1° febbraio per 48 mesi. L’obiettivo è sviluppare una nuova generazione di leader capaci di padroneggiare gli strumenti digitali. Il modello educativo è basato sul concetto di apprendimento personalizzato. A ogni studente è assegnato un mentore che lo guida nel progettare il dominio e creare un piano di studio personalizzato.