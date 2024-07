Pavia, un detenuto in protesta sul tetto del carcere di Torre San Gallo

Pavia - Un detenuto in protesta sul tetto del carcere. Un singolare episodio, che porta ancora una volta l'attenzione sulla casa circondariale di Torre del Gallo a Pavia. L'estemporanea protesta del detenuto è stata resa nota dallo sindacato di polizia penitenziaria Sappe nel primo pomeriggio di oggi, martedì 16 luglio. I mediatori sono riusciti a farlo scendere intorno alle 16.30. Il detenuto era riuscito a salire sul tetto dei passeggi dell'area verde e e da lì aveva cominciato a gridare, inveendo contro la polizia penitenziaria per ragioni ancora da chiarire.

La protesta – ha sottolineato il segretario generale del Sappe, Donato Capece - "è sintomatica del fatto che le tensioni e le criticità nel sistema dell'esecuzione della pena in Italia restano costanti, a tutto danno dello stress correlato delle donne e degli uomini del Corpo". Il sindacato ricorda anche le recenti denunce per i suicidi di detenuti e le aggressioni ai danni degli agenti, tornando a chiedere "interventi urgenti e strutturali che restituiscano la giusta legalità al circuito penitenziario intervenendo in primis sul regime custodiale aperto".