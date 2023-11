Denaro e chiavi rubate nel chiosco dei fiori. Tre giovani nei guai

Tre giovani stranieri, già pregiudicati, sono stati fermati a Cremona dai carabinieri alle tre di notte. Avevano un mazzo di chiavi, due ganci lunghi 30 centimetri e un sacchetto pieno di monete. Ganci e chiavi sono stati sequestrati. Le monete, in mancanza di denunce, sono state restituite ai tre, identificati e poi lasciati liberi. Poco dopo il titolare di un chiosco di fiori vicino al cimitero ha denunciato il furto di un mazzo di chiavi e di un centinaio di euro in monete dal registratore di cassa, dopo che la porta d’ingresso era stata forzata. I tre sono stati denunciati per furto aggravato.