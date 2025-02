Decesso nel parto. Giorni di attesa

A breve si dovrebbero conoscere i risultati di alcuni degli accertamenti supplementari effettuati sui corpi di Andreea Mihaela Antochi, deceduta a dicembre col figlio Sasha durante il parto al San Matteo di Pavia. In particolare sarebbe importante avere i risultati dell’esame tossicologico per accertare se la donna sia morta per un’embolia da liquido amniotico, come è emerso dai risultati preliminari dell’autopsia. "Sabato ho inviato una mail in procura - dice l’avvocato Ferdinando Mauro Miranda che difende il marito e padre del bambino Florin Catalin Lovin - per sapere se fossero arrivati i risultati e ieri ho chiesto la stessa cosa a uno dei nostri consulenti". Intanto Lovin, immerso nelle pratiche burocratiche riesce a non pensare alla tragedia capitata poco prima di Natale, quando in poche ore ha perso tutto ciò che la vita gli aveva regalato. "Mi dice sempre d’aver paura del momento in cui finirà di sbrigare tutte le questioni" ammette l’avvocato. M.M.