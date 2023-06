Daspo per il sindacalista: "È pericoloso"

Foglio di via obbligatorio dal territorio di Calcio dove ha sede l’azienda di trasporti Italtrans, al centro di un forte conflitto sindacale "per ridurre i ritmi di lavoro massacranti, rispettare le norme di sicurezza e di salute e ottenere aumenti salariali". Il Daspo è stato notificato dalla Questura di Bergamo ad Alaa Nasser, dirigente pavese di Usb. Il sindacalista viene ritenuto socialmente pericoloso e quindi allontanato.

"La repressione delle lotte sindacali nella logistica non è una novità – sostiene l’Unione sindacale di base – Si tratta del cuore pulsante del sistema economico contemporaneo: se si ferma la logistica, si ferma il mondo". Moltissime le attestazioni di stima e solidarietà per Nasser.

"Alaa è una persona che lotta per far rispettare i diritti sociali – dicono gli esponenti del Coordinamento per il diritto allo studio – La Questura ha agito per indebolire l’azione sindacale e favorire gli interessi dell’azienda utilizzando uno strumento istituzionale che ha altri scopi. Usb lotterà perché venga riconosciuto ad Alaa Nasser il diritto a svolgere il suo ruolo di dirigente sindacale". "È gravissimo che una Questura entri in un conflitto sindacale estromettendo uno degli attori più importanti – insiste Usb – L’attività sindacale è garantita dalla Costituzione".

M.M.