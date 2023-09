Danni del maltempo a Vigevano: via ai lavori sul tetto del Duomo

I ponteggi sono stati ultimati ieri: inizieranno a breve i lavori al tetto del Duomo dopo il maltempo di fine agosto. Per la cupola invece occorrerà più tempo.

Si prevede dunque che partirà nei prossimi giorni l’intervento di sistemazione del tetto del Duomo di Vigevano danneggiato in modo serio dall’ondata di maltempo che ha investito la città lo scorso 26 agosto.

I ponteggi sono stati installati nei giorni scorsi e, in capo a un paio di settimane, gli interventi più consistenti saranno effettuati nella zona che si affaccia su via Roma. Si tratta di opere di muratura non particolarmente complesse che dovrebbero essere ultimate entro la fine del mese. A finanziarle sarà la diocesi che poi ha interessato le assicurazioni. Più articolati sono invece gli interventi che riguarderanno la cupola del Duomo che ha perso una parte della protezione in rame per effetto del vento che, in quei pochi minuti, ha superato abbondantemente i 100 chilometri orari. La copertura sarà ripristinata grazie al posizionamento di lastre di rame ossidate artificialmente in modo da renderle uniformi a quelle già esistenti. In questo caso però la tempistica è molto meno certa perché è necessario anche l’intervento della Soprintendenza. In questo caso pare certo che i lavori verranno effettuati mediante quella che viene definita "edilizia acrobatica", fatta solo di corde e che non prevede ponteggi. U.Z.