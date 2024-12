Cure mirate ai pazienti fragili. Patto Maugeri-Università: master forma nuovi specialisti

Professionisti altamente qualificati nella gestione del paziente fragile che impieghino approcci innovativi, sostenibili e incentrati sulla persona. Per formarli Ics Maugeri e Università di Pavia promuovono il master in "Prevenzione, cura e riabilitazione del paziente fragile" che prepara i professionisti a un ruolo cruciale in un sistema sanitario che dovrà sempre più confrontarsi con l’aumento dell’aspettativa di vita, delle patologie croniche e delle condizioni di fragilità. Si definisce fragile un paziente che presenta una maggiore vulnerabilità, tendenzialmente affetto da malattie croniche complesse e disabilità, instabilità clinica e ridotta autosufficienza. Una situazione complessa che mette alla prova i modelli organizzativi esistenti e sottolinea l’importanza di figure professionali capaci di garantire una continuità delle cure e un uso appropriato delle risorse. Secondo i dati del report "Passi d’argento 2022-2023" la fragilità riguarda il 17% della popolazione, con un’incidenza maggiore con il progredire dell’età: è fragile il 9% dei 65-74enni e raggiunge il 33% fra gli ultra 85enni.

In un anno, 1500 ore complessive e 60 Cfu, il percorso di specializzazione propone lezioni frontali e a distanza con stage pratici e tirocinio obbligatorio, consentendo ai partecipanti di applicare sul campo le conoscenze acquisite nella definizione e valutazione della fragilità, nell’applicazione di modelli clinici e organizzativi per la gestione integrata, aspetti nutrizionali e farmaco-tossicologici, fragilità nelle principali specialità mediche e approcci tecnologici avanzati, tra cui l’uso dell’intelligenza artificiale nella ricerca.

I laureati saranno così in grado di intervenire nei diversi contesti della gestione del paziente fragile, sviluppando e coordinando percorsi clinici in strutture sanitarie ospedaliere e territoriali: medicina interna, geriatria, cure palliative e riabilitazione; direzioni sanitarie; residenze sanitarie assistenziali e case della comunità; medicina territoriale. Possono partecipare al corso medici iscritti all’Ordine e abilitati alla professione, con un numero massimo di 15 posti disponibili per garantire una formazione di qualità. Il periodo di svolgimento è previsto da febbraio a ottobre 2025, con modalità di frequenza blended. Ics Maugeri mette a disposizione borse di studio a copertura dell’intero valore del master per i candidati più meritevoli.

Manuela Marziani