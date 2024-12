Cupola. Arnaboldi. In una mostra il recupero

Un viaggio nella storia della cupola Arnaboldi ora che il capolavoro dell’800, simbolo di Pavia, è stato riqualificato con il sostegno di Fondazione Cariplo. Si intitola "Cupola Arnaboldi: immagini, progetti e racconti" la mostra fotografica allestita in strada Nuova 47/d che si potrà ammirare fino a mercoledì in attesa che Arnaboldi hub diventi operativo. "Abbiamo voluto restituire un luogo d’incontro e stimolare l’imprenditoria" ha sottolineato Giovanni Merlino, consigliere della Camera di Commercio proprietaria dell’immobile. Il nuovo spazio si propone come centro aggregativo, produttivo e propulsivo per le attività di sviluppo locale. Al piano terra ci sarà un bar e un ristorante che offrirà prodotti tipici del territorio, ma anche un infopoint dedicato agli itinerari turistici locali e spazi promozionali per esposizione. Al primo piano invece, troveranno collocazione i nuovi uffici di Paviasviluppo. "Insieme alla Camera di Commercio – ha anticipato il sindaco Michele Lissia – stiamo redigendo un bando per riqualificare anche la piazza con l’aiuto dell’ordine degli architetti".M.M.