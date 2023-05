Cresce il Pil ma calano gli occupati

Crescono le stime di crescita dell’economia pavese, non dell’occupazione. Ieri il Centro studi di Assolombarda ha diramato i dati sulle stime a fine 2023: per Pavia è prevista una crescita del Pil del +0,7%, un aggiornamento al rialzo rispetto al +0,3% che era previsto a gennaio, sostanzialmente in linea con il +0,8% previsto a livello regionale. Il numero degli occupati a fine 2023 è invece previsto in calo dell’1% (in controtendenza rispetto al dato regionale del +1,2%) dopo il +3,3% registrato nel 2022 (con una crescita maggiore del +2,1% lombardo), un dato che allontana ancor di più dal livello di occupazione pre-pandemia, con un distacco rispetto al 2019 che se a fine 2022 era rimasto al -1,4% aumenterà a fine 2023 al -2,4%.

"A preoccupare – spiega il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada – è la difficoltà a trovare figure professionali adeguate, un problema che riguarda il 45,6% delle assunzioni programmate. Siamo di fronte a una vera e propria emergenza di competenze che rischia di diventare insostenibile per le sfide competitive cui siamo chiamati. In questo scenario gli Its sono in assoluta controtendenza, con un tasso di occupazione dei loro diplomati all’80%".

S.Z.