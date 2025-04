Cresce il Centro antiviolenza. Nuova sede e punto d’ascolto

Il centro antiviolenza Kore di Vigevano ha una nuova sede operativa. Si tratta di uno spazio che ospita non solo gli uffici, le sale per i colloqui e un’area dedicata ai laboratori in corso Genova 28. Il centro antiviolenza è lo sviluppo della cooperativa sociale Kore, fondata nel 2006 con l’obiettivo di operare solo in ambito educativo nella formazione delle nuove generazioni. Il problema della violenza di genere è stato da subito uno dei più importanti ed urgenti da trattare tanto che nel 2013 viene varato il progetto "Donna tutto per te" che ha obiettivi specifici come il riconoscere la violenza di genere su donne e minori, la prevenzione del fenomeno e più in generale il contrasto di ogni forma di violenza di natura fisica, sessuale, economica, psicologica e stalking. Il numero delle donne che negli anni si sono rivolte al centro, presieduto dalla sua fondazione da Nicla Spezzati, è in costante crescita a significare che il fenomeno sta dilagando. I nuovi spazi sono stati pensati anche per consentire loro di poter avere un punto di ascolto dedicato e il fondamentale supporto per riprendere, una volta riconosciuto, affrontato e superato il problema, una vita autonoma e indipendente.

U.Z.