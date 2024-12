Costi di gestione insostenibili. Chiude il “Caffè Commercio“

La città si prepara a dire addio a uno dei suoi locali storici. Il Caffè Commercio, che si trova a uno degli angoli di piazza Ducale, il 7 gennaio chiuderà i battenti. L’annuncio è arrivato dall’imprenditore Enzo Stilla, che nel 2016 aveva deciso di ridare splendore a uno degli scorci più belli del “salotto“ cittadino. Un intervento di risanamento del complesso che ha richiesto un investimento di quasi due milioni e mezzo di euro, effettuato in accordo con la proprietà degli spazi e le Belle Arti. Due anni dopo l’attività ha potuto aprire i battenti ma ora è arrivato il momento di fermarsi: i costi per il personale, il locale è aperto dalla prima mattina a tarda sera, quelli per il plateatico, 30mila euro annui tra gli altri, hanno reso l’attività non sostenibile, nonostante la proprietà degli spazi sia andata incontro all’imprenditore riducendo i costi di affitto. Così il 7 gennaio le porte del Caffè Commercio si chiuderanno per l’ultima volta. Ma gli interni non saranno smontati subito. La speranza è che qualcuno, magari un piccolo gruppo in grado di contenere i costi, possa continuare a credere nel progetto. Il primo locale in quegli spazi a Vigevano aprì nel 1860.