Corteolona e Genzone, cercano di scappare dalla finestra ma precipitano: due uomini in ospedale

Corteolona e Genzone (Pavia), 7 agosto 2023 - All'arrivo dei carabinieri hanno tentato di scappare dalla finestra, ma sono caduti e sono finiti in ospedale. Due uomini sono stati soccorsi nella prima mattina di lunedì 7 agosto, poco dopo le 6.30, in via Vittorio Emanuele II a Corteolona e Genzone. I soccorsi sanitari di Areu sono arrivati sul posto con l'auto medica e due ambulanze e hanno poi trasportato i due feriti in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia. In paese si era già diffusa la notizia che si trattasse di due ladri sorpresi nell'abitazione che stavano derubando, versione però smentita dalle forze dell'ordine. In realtà ci sarebbero state in corso attività di perquisizioni da parte dei carabinieri, delegate dalla Procura di Pavia, proprio nell'abitazione dalla quale i due uomini hanno tentato di scappare cadendo dalla finestra. Al momento da carabinieri e Procura non sono stati forniti dettagli sulle attività che erano in corso al momento dell'incidente. Sta di fatto che i due uomini che erano in casa non si aspettavano certo l'arrivo dei militari di prima mattina e colti alla sprovvista, in un tentativo disperato di sottrarsi al controllo delle forze dell'ordine, cercando di scappare sono invece finiti in ospedale.