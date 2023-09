CorriPavia, mezza maratona vinta dal keniano Kiptoo e dall'etiope Wolkeba

Pavia, 24 settembre 2023 - Una mattinata di sport, ma anche di salute, ambiente e cultura. In una città quasi completamente vietata alle auto (dalle 9 alle 13) per il percorso cittadino, si è tenuta nella mattinata di oggi, domenica 24 settembre, la ventesima edizione della CorriPavia.

Un appuntamento organizzato dall'Ads Atletica 100 Torri Pavia, con il principale evento agonistico (Half Maraton) ma anche con la Family Run (2,5 km) che con 1.500 partecipanti (tra cui 500 per il progetto "In corsa verso il benessere, cancro e diritto alla sessualità" promosso da Cnao e 500 impegnati nell'11esimo Treofeo Minicorripavia scuole) ha registrato il sold-out come pure la Ticimarcia (10 km) che ha visto la partecipazione anche della testimonial Danielle Madame, pluricampionessa italiana di getto del peso.

La mezza maratona è stata vinta dal keniano Frederik Kiptoo in 1h05'34'', a soli 10' dal primato del percorso, seguito dall'azzurro Michele Palamini in 1h08'23'' che ha anche conquistato il titolo di Campione Regionale assoluto; terzo del podio assoluto Michele Belluschi in 1h08'33'' e terzo del podio regionale Francesco Candiani (atleta locale dell'Atletica 100 Torri) in 1h10'40''.

Tra le donne vittoria con primato del percorso per l'etiope Asmerawork Beke Wolkeba in 1h15'00'', medaglia d'argento per Roberta Scabini che conquista il titolo regionale in 1h23'03'', terza sul podio assoluto Luisa Gelmi in 1h23'32'' e terza sul podio regionale Mara Galvani in 1h26'25''.

Il podio femminile della CorriPavia (Credits Phototoday)

Tra ambiente e cultura, la CorriPavia ha ottenuto la certificazione EcoEvent grazie alla collaborazione con PlasticFree e Asm Pavia e ha anche celebrato il XIII centenario della traslazione del corpo di Sant'Agostino a Pavia. "Siamo orgogliosi di aver riportato sulle strade di Pavia oltre 3.500 atleti - il commento di Franco Corona, presidente del comitato organizzatore - e di aver ospitato il Campionato Regionale di specialità che ha dato vita ad una bella sfida. Questa edizione festeggia anche il primato femminile del percorso che resisteva da 9 anni".