Corana, scomparso nelle acque del Po: proseguono le ricerche del 51enne

Corana (Pavia), 17 luglio 2023 - Stanno proseguendo, al momento senza esito, le ricerche nelle acque del Po del disperso dal pomeriggio di ieri, domenica 16 luglio. Dopo essere state interrotte in serata per sopraggiunta oscurità, sono riprese questa mattina e stanno proseguendo con i vigili del fuoco impegnati, con imbarcazioni e sommozzatori, a cercare il 51enne di Silvano Pietra non riemerso dopo essere entrato nel fiume per rinfrescarsi.

L’uomo era in compagnia di amici per una grigliata domenicale sulla sponda destra del Po, nella zona della Lanca del Curone, in territorio comunale di Corana. Una distesa di ghiaia molto frequentata, da bagnanti con la bella stagione e anche da pescatori, che peraltro anche il 51enne conosceva bene, abitando nella zona. Anche per questo, trattandosi di una persona che frequentava e conosceva bene il fiume, con anche le sue insidie, il sospetto è che possa essere stato colpito da un malore mentre era in acqua.

In ogni caso una tragedia, con le speranze di ritrovare il 51enne ancora in vita che si affievoliscono con il passare delle ore e con il proseguire delle ricerche senza esito. "Siamo tutti sconvolti dall'accaduto”, si limita a commentare il sindaco di Silvano Pietra, Paolo Mutti, che esprime vicinanza alla famiglia, ben conosciuta nel piccolo paese di poco più di 600 abitanti.