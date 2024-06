Copertine e cuffiette per i bambini grazie a Mani di Mamma

"Perché non far vivere anche nel nostro ospedale la grande e significativa esperienza che da anni l’associazione Mani di Mamma porta avanti in tutta Italia a favore di bimbi nati prematuri, piccoli ammalati, mamme e puerpere in difficoltà?". Con questa idea di Lidia Decembrino, direttrice del reparto di neonatologia e pediatria dell’ospedale di Vigevano, è nato il progetto Cuore su Cuore che pone al centro donne e bimbi in momenti particolari dell’esistenza: maternità, malattia dei figli, dramma della violenza. Le volontarie hanno così realizzato a mano morbide creazioni riunendosi due volte a settimana nella sede operativa del Viva Vittoria Vigevano. Lunedì i manufatti sono stati consegnati alla dottoressa Decembrino, che ha sottolineato: "I bellissimi prodotti celebrano la vita, grazie al calore della lana e ai colori vivaci di copertine e cuffiette, che accoglieranno i nuovi nati nel nostro reparto". La cerimonia è stata l’occasione per dare il benvenuto a Elisabetta Venegoni, come direttore della struttura complessa di ostetricia e ginecologia di Vigevano.