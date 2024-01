Controlli nell’area della stazione e in centro città. Il piano anti-risse prosegue con i locali pubblici Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Pavia ha deciso di intensificare i controlli nelle zone centrali e limitrofe, al fine di contrastare lo spaccio e i comportamenti antisociali. Sono stati identificati 87 individui, di cui 19 stranieri e 25 italiani, con precedenti di polizia. Il prefetto ha annunciato provvedimenti severi, come la sospensione o revoca delle licenze commerciali in caso di violazioni ripetute.