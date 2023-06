Controlli della Guardia di Finanza su 14 aziende lomelline, Cristiana Sartori interviene sull'uso di fitofarmaci vietati

"Senza l’elenco delle aziende che sono state trovare in posizione non regolare, non si tutelano i consumatori e i veri produttori di riso biologico". Cristiana Sartori, agronoma e presidente della Strada del Riso dei Tre Fiumi, neonata strada dei sapori riconosciuta a marzo dalla Regione, interviene sul caso delle 14 aziende, quasi tutte lomelline, dove la Guardia di Finanza ha ritrovato fitofarmaci ed erbicidi vietati per la coltivazione biologica del riso. "Riteniamo che la nostra associazione possa essere uno strumento per valorizzare il riso di qualità, sia bio vero sia a basso impatto sia convenzionale che attenga al nostro disciplinare di produzione su cui vigila un’apposita commissione. Ben vengano questi controlli – continua Sartori – che rappresentano uno strumento per fare chiarezza e per sostenere i prezzi giusti di un settore che è e dev’essere un’eccellenza della cucina italiana nel mondo, candidata come Patrimonio immateriale dell’umanità".

Al momento le aziende oggetto delle perquisizione delle Fiamme Gialle non sono state rese note. Il personale del Dipartimento che contrasta le frodi ha effettuato campionamenti da inviare ai laboratori per accertare lo stato di contaminazione dei prodotti.

U.Z.