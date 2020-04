Pavia, 30 aprile 2020 - La Prefettura di Pavia ha diramato questa mattina i dati aggiornati dei controlli delle forze dell'ordine per il rispetto della normativa per contrastare il contagio del coronavirus su tutto il territorio provinciale: 61.195 le persone controllate (11.132 in più delle 50.063 al 22 aprile), 2.667 quelle sanzionate (472 in più delle 2.195 al 22 aprile), altre 3 (74 il totale rispetto alle 71 al 22 aprile) denunciate per false dichiarazioni, nessun nuovo denunciato (sempre 6) per inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione perché in quarantena.

Per quel che riguarda le attività ed esercizi commerciali, il totale dei controlli sale a 13.058 (1.922 in più delle 11.136 al 22 aprile), con altri 17 titolari sanzionati (in totale 37 rispetto ai 20 al 22 aprile) e una nuova chiusura provvisoria di attività (3 in totale dall'inizio del lock-down). Altre 12 persone (in totale 109) sono state denunciate per altri reati emersi nel corso dei controlli.

Anche nell'ultima riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal nuovo prefetto Rosalba Scialla, è stata disposta un'ulteriore intensificazione delle attività effettuate dalle forze dell'ordine, con il concorso delle polizie locali, in vista della giornata festiva di domani e del week-end che precede il via della "fase 2" da lunedì 4 maggio.