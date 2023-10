Consigli e strategie per il lavoro giusto agli studenti del Volta

Consigli di orientamento al lavoro, ieri mattina per gli studenti dell’istituto Volta di Lodi. È stato ospite Davide Marino, autore del libro “Ulisse cerca lavoro”. L’iniziativa è stata promossa dall’Unione Artigiani. Il testo racconta di un 30enne che ancora cerca un impiego fisso. Marino, che ha lavorato anche come selezionatore del personale, ha evidenziato come siano limiti interni che impediscono alla persona di trovare l’impiego corretto. Altro suggerimento è stato che "il primo luogo dove cercare lavoro è dentro sé stessi". Non sono mancati poi consigli pratici sul curriculum. Erano presenti anche Mauro Sangalli, segretario dell’Unione Artigiani, l’ex docente Paolo Maccagni e il dirigente dell’istituto, Marco De Giorgi.