Consegna delle Aquile. Commercianti: impegno premiato pensando ai ragazzi

"Per noi è un appuntamento importantissimo che costituisce un riconoscimento dovuto a una parte importante della nostra comunità, ai commercianti che costituiscono quasi la metà degli iscritti". Piero Mariani, presidente provinciale di 50&più Confcommercio che in provincia conta 8mila soci, presenta così la tradizionale premiazione dei Maestri del commercio che da 25, 40, 50 e più anni svolgono l’attività. I primi ad essere premiati questa mattina nell’aula magna dell’Università saranno i giovani: i neodiplomati nei diversi istituti superiori della provincia che si sono distinti per l’impegno formativo: Chiara Carnevale Arella di Pavia, Elisa Maggi di Pavia, Giulia Fascella di Voghera, Maria Vittoria Cavarsaschi di Vigevano, Maria Giulia Meneghini di Gambarana, Alberto Caligars di Palestro. Poi avrà inizio la consegna dei diplomi e dei premi alle Aquile (che raffigurano il grifone simbolo di Confcommercio) del commercio pavese. Nove le aquile di diamante (più di 50 anni di attività) consegnate a: Giuseppe Albergo di Pavia, Pietro Ferretti commerciante "storico" di Pavia, Piero Lodigiani di Campospinoso, Franco Vittorio Maltese di Vigevano, Gianfranco Morandotti di Giussago, Giuseppe Orsida di Cava Manara, Aldo Saronni di Siziano, Federico Vailati di Crema e Michielina Antoniella Vietri di Milano.

Saranno 14 le aquile d’oro (per i 40 anni di attività) a Leonardo Avanzo di Vigevano, Maurizio Benaglio di Cava Manara, Ezio Cismondo di Pavia, Giuseppe Favata di Cilavegna, Marisa Ferroni di Casatisma, Rocco Neri di Pavia, Paolo Pistore di Broni, Vittorio Porzio di Voghera, Massimo Ricci di Mortara, Massimo Scrivani di Broni, Rachele Setti di Mezzanino, Giovanni Soave di Ottobiano, Guido Sozzani di Voghera e Vincenza Vecera di Cilavegna. Nove anche le aquile d’argento per i 25 anni di attività che andranno a Gianpiero Albertini di Casteggio, Maria Fiori di Castelletto di Branduzzo, Giuseppe Gioja di Rivanazzano Terme, Rosa Losi di Casteggio, Renzo Maestri di Mede, Simona Migliavacca di Garlasco, Valter Panizzari di Stradella, Cinzia Rosa Porzio di Voghera e Maria Teresa Scrivanti di Mortara.Manuela Marziani